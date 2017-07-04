Спецдокладчик ООН по Беларуси: Не надо путать временное затишье с системными переменами

Спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Миклош Харашти констатирует ослабление давления на правозащитников, но "затишье" считает временным.

4 июля в своем выступлении на форуме гражданского общества, который проходит в Минске накануне сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, он призвал не довольствоваться косметическими эффектами, но добиваться системных изменений в ситуации с соблюдением прав человека.

"На данный момент мы находимся в более спокойной политической ситуации. Но не надо путать это с [принятием властями] системных ценностей и системных гарантий [в сфере прав человека]", - сказал Харашти, которого цитирует Еврорадио.

Также он поблагодарил белорусских правозащитников за "жесткую позицию" и за то, что они продолжают участвовать в политическом процессе, несмотря на преследование.

Миклош Харашти — венгерский диссидент и писатель. В сентябре 2012 года он был назначен докладчиком ООН по ситуации с правами человека в Беларуси. Но белорусские власти не признают его мандат и не сотрудничают с ним. Поэтому участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ он примет как эксперт по правам человека.

Харашти выразил надежду в следующий раз приехать в Минск именно в качестве спецдокладчика ООН, а не в качестве простого эксперта.