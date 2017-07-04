Турция разработает собственную систему ПРО при помощи Франции и Италии

Турция будет разрабатывать собственные комплексы противоракетной обороны (ПРО) в сотрудничестве с Францией и Италией, заявил министр обороны Фикри Ышык.

В начале июня гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что Россия и Турция согласовали все технические вопросы по заключению контракта по поставке Анкаре зенитно-ракетных систем С-400. Помощник президента Владимир Кожин в связи с этим отмечал, что Россия не видит препятствий для поставки С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО.

"Согласование всех технических вопросов завершено, и мы находимся на завершающем этапе принятия решения о покупке у России С-400. Мы будем реализовывать свои неотложные потребности как по покупке С-400, так и по разработке наших собственных комплексов ПРО в сотрудничестве c Францией и Италией", — заявил Ышык в интервью телеканалу TRT.