Между РФ и Европой Сербия выберет Евросоюз - премьер

Если Сербия будет вынуждена выбирать между более тесными связями с Россией и присоединением к Европейскому Союзу, то она выберет Евросоюз. Об этом заявила новоизбранный премьер-министр Сербии Ана Брнабич, сообщает Bloomberg.

"Евросоюз - это именно куда мы собираемся, и это понятно", - отметила Брнабич.

По ее словам, Сербия "имеет эмоциональные связи с Россией из-за традиций, культуры и религиы", и такие настроения нельзя не учитывать.

"Но наш стратегический путь - это ЕС", - подчеркнула Брнабич.

Парламент Сербии избрал новое правительство во главе с премьер-министром Аной Брнабич.

Брнабич стала первой женщиной во главе правительства Сербии и первым премьером с нетрадиционной ориентацией в истории страны.