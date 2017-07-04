Во время визита Трампа Польша "перекроет" небо

Польское агентство воздушного движения (PAZP) вводит ограничение с 5 по 7 июля на полеты в районе Варшавы воздушных судов в период визита в Польшу Трампа и проведение саммита "Трех морей". Об этом информирует PAZP на своем сайте.

“С целью создания условий для обеспечения гарантий безопасности в воздушном пространстве во время визита президента США Дональда Трампа, а также саммита "Трех морей" с 5 по 7 июля 2017 года, по просьбе военной стороны определены зоны ограничения для полетов в зонах EA200 i EA201", - говорится в сообщении PAZP.

Первое ограничение касается 5-километровой зоны над Варшавой, а второе - зоны радиусом 55 км.

При этом параллельно отменяются запреты на полеты воздушных судов на этот период вокруг Вроцлава, где предварительно планировалось провести саммит "Трех морей".

В зонах ограничений полностью запрещается осуществлять полеты самолетам, кроме тех, которые перевозят первых лиц государства (статус HEAD), а также самолетов, которые выполняют аварийно-спасательные, медицинские и пожарные функции.

Самолеты, которые осуществляют полеты в Варшаву, должны сохранять постоянную связь со службой воздушного движения. На этот период самолетам запрещается включать аэропорт в Варшаве в план полетов в качестве запасного аэродрома.

5 июля Трамп прибывает в Варшаву, где на следующий день встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, выступит с речью в центре города, а также встретится с лидерами 12-ти стран - участниками варшавского саммита "Трех морей". После этого, 7-8 июля, он будет находиться на саммите G20 в Гамбурге.