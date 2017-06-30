Лес в Чернобыльской зоне надеются потушить до завтра

Глава Государственного агентства управления зоной отчуждения Виталий Петрук надеется, что пожар, который возник еще вчера в Чернобыльской зоне, удастся погасить до завтрашнего дня.

"Возможно, до завтрашнего дня. Мы на это надеемся, но это лес", - ответил Петрук на брифинге.

В то же время он отметил, что в настоящее время площадь пожара уже уменьшен с 25 до 7 гектаров, а к борьбе с ней привлечено 125 человек, 36 единиц техники, в частности вертолет Ми-8 и два самолета.

Глава Госагентства также подчеркнул, ссылаясь на данные ГСЧС, что территория вокруг зоны пожара контролируемая.

"Вокруг территории пожара на сегодня создаются минерализованные полосы, просеки, она уже контролируется", - подчеркнул Петрук.