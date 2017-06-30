Последнее обновление: 30.06.2017 17:44

Донбасс столкнется с неизбежной экологической катастрофой в течение десяти лет

Донбасс столкнется с неизбежной экологической катастрофой в течение десяти лет. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель министра по делам неподконтрольных Киеву территорий Георгий Тука со ссылкой на доклад Национальной академии наук Украины.

По его словам, из-за затопления угольных шахт повышается уровень радиации, что приводит к дефициту пригодной для употребления воды. Это потребует переселения людей из региона.

"Речь идет вообще не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождении этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут на протяжении 10 лет", - подчеркнул Тука.

Он добавил, что 88% резервных источников питьевой воды на подконтрольной Киеву части Луганской области уже признаны непригодными для использования.

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