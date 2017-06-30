В Беларуси вышли на свободу последние фигуранты дела "Белого легиона"

В Беларуси в пятницу на свободу вышли последние фигуранты дела "Белого легиона" - Мирослав Лозовский и Виктор Мороз, обвиняемые в создании незаконного вооруженного формирования.

КГБ в марте возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках), задержав участников расформированной в 2000 году организации "Белый легион", а также активистов спортивного клуба "Патриот" и зарегистрированной в Чехии организации "Молодой фронт". Всего по делу первоначально проходили 35 человек, из них 20 обвинялись еще и по статье о незаконном вооруженном формировании.

Задержания начались после посещения Лукашенко в марте Могилевской области. Тогда он заявил, что в Бобруйском районе пятая колонна готовила боевиков для провокаций с применением оружия на День Воли.

В последующем в отношении ряда задержанных дело было прекращено. В отношении других была изменена мера пресечения.

"Белый Легион" - незарегистрированная молодежная спортивно-патриотическая организация, действовавшая в Беларуси в 1990-х годах. Она прекратила существование в 2000 году.