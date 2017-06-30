Последнее обновление: 30.06.2017 15:52

В Украине создают кибервойска - Минобороны

В Министерстве обороны Украины успешно отразили кибератаку, следовательно, она не повлияла на управление войсками и выполнения задач в зоне АТО. Об этом сообщил журналистам в пятницу в Брюсселе министр обороны Украины Степан Полторак.

"Мы с этой проблемой справились достаточно удачно. Она не повлияла на состояние боеспособности Вооруженных сил, не повлияла на систему управления войсками и в ходе выполнения боевых задач в зоне АТО", - подчеркнул Полторак.

Он сообщил, что сейчас в ведомстве создается подразделение, с учетом положительного опыта Литвы и при помощи НАТО, который будет адекватно реагировать на киберугрозы.

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