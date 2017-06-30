США будут наказывать авиакомпании за нарушение новых правил безопасности

Власти США пообещали лишать права на полеты в страну те авиакомпании, которые не будут отвечать новым правилам безопасности, ранее озвученным в Вашингтоне.

Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства внутренней безопасности США, ответственность за исполнение новых правил безопасности при перелетах в страну будет лежать на авиакомпаниях, аэропортах и тех государствах, откуда самолет прибыл в Соединенные Штаты.

Тем авиакомпаниям, которые нарушат требования МВБ, грозят серьезный штраф, а также ограничение или полный запрет на вход в воздушное пространство США.

В марте американские власти запретили ввозить ноутбуки на самолетах, которые прилетают из Египта, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и Турции из опасений, что электронные устройства могут содержать взрывчатые вещества. В среду США смягчили этот запрет, однако объявили о требовании проводить более усиленный досмотр пассажиров и их вещей. Изменения коснутся и протоколов безопасности для наземного обслуживания прилетающих из-за рубежа самолетов.

Нововведения затронут самолеты 2 тыс. коммерческих рейсов, которые ежедневно прибывают в США из 280 аэропортов из 105 стран.