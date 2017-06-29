Последнее обновление: 29.06.2017 17:10

Украина ждет оборудования для киберзащиты в рамках трастового фонда НАТО

В рамках реализации трастового фонда Украина - НАТО по вопросам кибербезопасности украинская сторона в ближайшее время получит оборудование и технику для борьбы с кибератаками на сумму более 1 млн евро. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает УНИАН.

"О трастовом фонде по кибербезопасности - это один из тех фондов, который активно используется. На данный момент мы ждем предоставления техники, оборудования, которые смогут обеспечить более эффективную систему киберзащиты, от Румынии, которая является лидерской страной именно в этом трастовом фонде", - заявила она.

Также Климпуш-Цинцадзе отметила, что Украина будет вести дискуссии о дополнительном наполнении этого трастового фонда.

"Потому что Украина оказалась опять же на первой линии атаки, на первой линии огня в этих кибератаках... Это достаточно длительный процесс. С нашей стороны эту деятельность координирует СБУ. Было проведено серьезное исследование, было определено то оборудование, которое бы помогло Украине в защите своей кибербезопасности", - сказала она.

"Соответственно, были предоставлены эти предложения румынской стороне, уже были проведены тендеры и закуплено оборудование. Это вопрос месяцев максимум, а я думаю, недель, когда оно поступит в Украину... Это точно более миллиона евро, но сколько точно, не помню", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

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