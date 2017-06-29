ВБ выпустил первые в мире облигации и деривативы на случай пандемии

Всемирный банк (ВБ) разместил первые в мире "пандемические" облигации и деривативы для поддержки развивающихся стран в случае вспышки инфекционных заболеваний, говорится в видеопрезентации и пресс-релизе ВБ.

Всего ВБ удалось привлечь $320 млн за счет размещения двух выпусков бондов сроком обращения 3 года - на $225 млн и $95 млн. Ставка купона по первому - на 6,5% выше 6-месячной ставки LIBOR в долларах США, по второму - на 11,1% выше. Кроме того, ВБ предложил свопы на $105 млн для защиты беднейших стран от пандемий.

Первые облигации покроют заболевания, вызванные коронавирусами и пандемическими штаммами гриппа, вторые - филовирусные инфекции, такие как Эбола и другие виды лихорадок.

Вырученные средства переданы в созданный ВБ в 2016 году спецфонд - Механизм финансирования чрезвычайных мер в случае пандемии (Pandemic Emergency Financing Facility, PEF).

По выпускам предусмотрена выплата регулярных купонов, однако в случае пандемии инвесторы теряют часть дохода по облигациям или основного долга, эти средства будут переданы пострадавшим государствам и благотворительным организациям, которые им помогают.

Ведущим андеррайтером размещения стала швейцарская перестраховочная компания Swiss Re. В организации выпусков также участвовали Munich Re и GC Securities.

Решение о выпуске облигаций стало результатом вспыхнувшей в 2013-2014 годах эпидемии лихорадки Эбола, унесшей жизни 11 тыс. человек в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне и других странах Западной Африки. По оценкам ВБ, число погибших было бы на 90% меньше, если бы страны получили доступ к финансированию на ранних стадиях распространения вируса. На борьбу с эпидемией международные организации потратили около $7 млрд.

Согласно прошлогодним оценкам экономистов ВБ, ущерб от умеренно сильных и сильных пандемий может составить $570 млрд в год, или около 0,7% мирового ВВП. Событие масштабов эпидемии испанского гриппа в 1918 году может стоить миру до 5% ВВП, или почти $4 трлн.