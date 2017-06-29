Сенат Польши принял поправки к закону о декоммунизации, создающие механизм сноса около 500 памятников советским солдатам.

Поправки к закону предусматривают "создание правовых механизмов, которые позволят удалить из общественного пространства имена и сооружения, пропагандирующие тоталитарный строй: памятники, обелиски, бюсты, мемориальные доски, надписи и знаки".

Недавно сейм Польши принял поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос около 500 памятников, "прославляющих коммунизм". Предполагается, что памятники будут разбирать после консультаций с Институтом национальной памяти, закон не коснется объектов, установленных на кладбищах и не выставленных на публичное обозрение.