Последнее обновление: 29.06.2017 17:10

Украина создает институт для рекламы страны по всему миру

Институт для продвижение имиджа Украины за рубежом создан при Министерстве иностранных дел страны.

"Важным шагом для защиты интересов нашего государства и формирования позитивного имиджа Украины за рубежом является создание в сфере управления МИД государственного учреждения "Украинский институт", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается в материале, кабинет министров Украины поддержал предложение МИД относительно создания такого института. В МИД отметили, что на институт также будут возложены задачи презентации и продвижение имиджа Украины в мире, содействие международным обменам и интеграции Украины в мировой культурный контекст, популяризация украинского языка за рубежом, распространение за границей информации о научном, образовательном и туристическом потенциале страны.

"Это будет способствовать интеграции нас в контекст не только искусства и культуры, но и науки, образования и многих других сфер", - приводятся слова министра иностранных дел Павла Климкин на сайте ведомства.

Финансироваться институт будет из государственного бюджета, а также за счет благотворительных взносов.

blog comments powered by Disqus
<Май 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование