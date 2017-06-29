Беглый экс-глава Приднестровья стал фигурантом пяти уголовных дел

В самопровозглашенной "Приднестровской народной республике" возбудили пять уголовных дел в отношении ее бывшего главы Евгения Шевчука. Об этом сообщил вечером в среду председатель парламента непризнанной "ПМР" Александр Щерба.

Чуть ранее парламент лишил Шевчука депутатской неприкосновенности.

Прокуратура обвиняет Шевчука в превышении служебных полномочий, контрабанде, взяточничестве, присвоении средств из бюджета в особо крупном размере.

После того как Шевчуку вручили документы для участия в заседании по расследованию его деятельности, он в ночь на 28 июня тайно покинул страну, переплыв на лодке через Днестр в Молдову.

Шевчук возглавлял Приднестровье на протяжении пяти лет до декабря 2016 года. Непризнанная республика, 60% населения которой составляют русские и украинцы, образовалась в 1992 году, провозгласив отделение от Молдовы. В настоящее время парламент "ПМР" контролируется бывшей в оппозиции к Шевчуку партией "Обновление".