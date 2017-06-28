Правительство ФРГ приняло проект госбюджета на 2018 год

За три месяца до выборов в бундестаг правительство ФРГ в среду, 27 июня, приняло проект бюджета страны на 2018 год и финансовый план до 2021 года.

Как сообщает агентство dpa, расходная часть бюджета составит 337,5 миллиарда евро, что на 2,6 процента больше, чем в текущем году.

При этом пятый год подряд бюджет Германии должен быть бездефицитным. Более того, по оценкам министра финансов ФРГ Вольфганга Шойбле, благодаря росту доходов бюджета новое правительство может рассчитывать на "финансовую подушку" в размере 14,8 миллиарда евро. Благодаря этой сумме могут быть решены различные вопросы, включая снижение налогов.

В новом проекте бюджета на 312 миллионов евро увеличены расходы на культуры. Они заложены в размере 1,67 млрд евро, что на 23 процента больше, чем в аналогичном проекте годом ранее. Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс уже назвала это "великолепным сигналом" для культуры и искусства в Германии.

Взяв за основу нынешний проект, новый бюджет должно утвердить с учетом собственных приоритетов правительство ФРГ нового состава, сформированное по итогам выборов в бундестаг 24 сентября 2017 года. Ожидается, что это произойдет в начале 2018 года.