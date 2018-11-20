В бундестаге началось финальное обсуждение бюджета ФРГ на 2019 год

Бундестаг приступил во вторник, 20 ноября, к финальному обсуждению проекта бюджета Германии на 2019 год

Перед началом прений перед парламентариями выступил вице-канцлер и министр финансов ФРГ Олаф Шольц, который подтвердил намерение "большой коалиции" увеличить финансирование оборонной сферы, социальных проектов и помощи развивающимся странам.

В предстоящем году расходная часть бюджета германской федерации вырастет до рекордных 356,4 млрд евро, что почти на 13 млрд больше расходов 2018 года. Объем средств, выделяемых на оборонные нужды, вырастет с нынешних с 38,5 млрд до 43,2 млрд евро. На социальные цели - с 139,2 млрд евро до 145,3 млрд. Вложения в развивающиеся страны запланированы на уровне 10,2 млрд евро (9,4 млрд евро в 2018 году).

Как отметил новый уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ Дирк Визе, средства на взаимодействие с институтами гражданского общества в странах "Восточного партнерства" и России будут увеличены до 18 млн евро.

На этом фоне, как и в предыдущие пять лет, ФРГ удастся отказаться от новых задолженностей - благодаря высоким налоговым поступлениям. Таким образом, Берлин последовательно придерживается стратегии, известной как "черный ноль" (schwarze Null), при которой запланированные расходы финансируются не за счет новых кредитов, а исключительно посредством бюджетных доходов.

Бюджет на 2019 год предполагается утвердить до 23 ноября.