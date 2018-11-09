Последнее обновление: 09.11.2018 16:41

В бюджете ФРГ на 2019 год значительно увеличатся расходы на оборону

Комитет бундестага по бюджету на заседании, длившемся около 16 часов, утвердил проект федерального бюджета на 2019 год.

Документ, принятый ранним утром в пятницу, 9 ноября, предполагает значительное увеличение расходов на оборону, помощь развивающимся странам, а также социальную сферу.

В частности, оборонные расходы увеличены существеннее, чем планировалось ранее - до 43,2 млрд евро с 38,5 млрд в текущем году. Среди прочего заложены средства на покупку боевых кораблей и военно-транспортных вертолетов. Расходы на помощь развивающимся странам вырастут с 9,4 млрд евро (в 2018 году) до 10,2 млрд, на социальные нужды - с 139,2 млрд евро до 145,3 млрд.

Кроме того, запланированы дополнительные расходы на сферы научных исследований, культуры, защиты климата, а также для повышения сплоченности общества, сообщил эксперт по бюджету консервативной фракции ХДС/ХСС Экхардт Реберг.

В свою очередь эксперт по бюджету фракции "зеленых" Свен-Кристиан Киндлер считает, что бюджет на 2019 год мало чем отличается от предыдущего. "У правящей коалиции отсутствует воля и способность совершить основополагающие перемены", - заявил Киндлер. По его словам, новый документ предусматривает слишком малые инвестиции в "доступное жилье, общественный транспорт, быстрый интернет и хорошие школы".

В общей сложности в 2019 году расходы ФРГ вырастут на 13 млрд евро - до 356,4 млрд. Кроме того, проект бюджета, как и все предыдущие пять лет, ставит целью отказ от новой задолженности.

Бюджет на 2019 год предполагается утвердить на одном из заседаний между 19 и 23 ноября.

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