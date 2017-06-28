В Беларуси несколько компаний подверглись атаке вируса-вымогателя

Несколько компаний в Беларуси обратились с заявлениями в милицию из-за вируса-вымогателя.

"Стремительная волна кибератак, количество которых растет по всему миру, не обошла стороной и Беларусь. Следы нового вируса, который атакует Европу, США и Азию, обнаружены в белорусских компьютерных сетях… С заявлениями в милицию уже обратились представители некоторых крупных белорусских компаний", - говорится в сообщении пресс-службы МВД страны.

По данным ведомства, целью мошенников является блокировка ценной информации, в первую очередь вирусы угрожают финансовым и бухгалтерским подразделениям.

"Целью мошенников является блокировка ценной информации, в первую очередь вирусы (например, Petya) угрожают финансовым и бухгалтерским подразделениям. Зараженные файлы присылают под видом резюме, финансовых отчетов, прочей входящей документации или маскируют под архив с документами. На самом деле вирус является EXE-файлом, после запуска которого загрузить операционную систему невозможно", - поясняет пресс-служба МВД.

Начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Вадим Устинович пояснил, что в настоящее время вирус изучается специалистами, и некоторые антивирусные программы распознают вредоносные файлы.

"Поскольку сбор данных, их анализ и мероприятия по установлению разработчиков требуют времени, мы настоятельно рекомендуем гражданам не предпринимать никаких действий, а при появлении на мониторе компьютера требования "выкупа" за дешифровку обращаться в милицию", - приводит пресс-служба слова Устиновича.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

Согласно первым сообщениям, активированный во вторник злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.