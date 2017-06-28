Последнее обновление: 28.06.2017 16:16

В Китае одобрили создание первого в стране интернет-суда

План по созданию первого в Китае интернет-суда был одобрен в ходе 36-й сессии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по всестороннему углублению реформ, сообщает телеканал CCTV.

Первый интернет-суд Китая появится в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян, в нем будут рассматриваться исключительно дела, связанные с киберпреступлениями.

Отмечается, что судебная система города уже ведет множество дел по киберпреступлениям, и их число постоянно растет. Так, в 2013 году суд рассматривал порядка 600 таких дел, а в прошлом году их число превысило 10 тысяч.

Интернет-суд будет рассматривать дела, связанные со случаями мошенничества в онлайн-торговле, о заключенных онлайн долговых контрактах, дела о нарушении авторских прав в интернете.

Все судебные процедуры, начиная с подачи иска, будут проводиться на сайте суда. Слушания также будет вестись онлайн посредством видеотрансляции в режиме реального времени.

Информации о том, когда суд начнет рассматривать иски, пока не уточняется.

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