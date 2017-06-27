Соло-туристы выбирают Буэнос-Айрес, Торонто и Осло

Сервис аренды жилья Airbnb опубликовал список направлений, которые завоевывают все большую популярность среди соло-путешественников.

При этом самыми популярными городами для одиночных поездок стали Буэнос-Айрес, Торонто и Осло. До 27 % броней жилья в этих городах приходятся на туристов-одиночек, пишет 34Travel.

Кроме того, есть ряд трендовых направлений для одиночного отдыха, спрос на которые заметно вырос по сравнению с прошлым годом. К таким относится, к примеру, Мексика. В этом году в Мехико число соло-путешественников увеличилось на 109 %. Также растет популярность таких городов, как Хошимин, Кельн, Йоханнесбург, Сан-Паулу, Окленд.

Airbnb старается активно разрабатывать дополнительные услуги и предложения для соло-путешественников. Гости при желании могут больше общаться с хозяевами квартиры или участвовать в интересных развлечениях с местными: готовить еду с шеф-поваром, кататься на лошадях и другое.

Поездки в одиночку становятся все более популярным видом путешествий. Согласно данным Airbnb, 51% путешественников собираются отправиться в свой следующий отпуск самостоятельно.