На выборах в Монголии впервые пройдет второй тур

Первый тур президентских выборов в Монголии не выявил победителя.

Как сообщает во вторник, 27 июня, Генеральный избирательный комитет, лидирует кандидат от оппозиционной Демократической партии Халтмаагийн Баттулга, набравший 38 процентов голосов. Его главный конкурент Миеэгомбын Энхболд от правящей Монгольской народной партии получил 30 процентов

Таким образом, впервые в истории Монголии президента будут выбирать во втором туре. Явка составила чуть более 66 процентов, что является низким показателем для этой страны, отмечают наблюдатели. Поскольку против всех участников выборов выдвигались обвинения в коррупции, выборы прошли в атмосфере раскола в обществе, недовольным ситуацией в стране и падением уровня жизни.

В последние годы Монголия переживала бурный экономический рост благодаря добыче редкоземельных ископаемых. Например, в 2011-2012 годах ВВП вырос на 17,3 и 12,3 процента соответственно. В Улан-Батор пришли крупные международные инвесторы.

Однако в последние годы спрос на сырье снизился, цены на него упали. В результате Монголия оказалась в глубоком экономическом кризисе и не смогла выплачивать зарплаты госслужащим. Стране пришлось привлекать кредит от МВФ в 5,5 млрд долларов.

Ожидается, что второй тур выборов состоится 9 июля. Действующий президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж уже дважды занимал пост главы государства и не может претендовать на третий срок в соответствии с законодательством страны.