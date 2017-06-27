Последнее обновление: 27.06.2017 13:57

В Чехии впервые обнаружили африканскую чуму свиней

Африканская чума свиней обнаружена в Чехии, сообщил во вторник пражский портал Novinky со ссылкой на Государственное ветеринарное управление.

В течение ближайших часов по этому поводу ожидается пресс-конференция главы минсельхоза Мариана Юречки.

"В Чехии впервые в истории обнаружена африканская чума свиней, распространителем которой являются, видимо, дикие кабаны. Болезнь очень похожа на классическую чуму свиней, но протекает значительно быстрее, заразиться ею могут как домашние, так и дикие животные. Для человека она не опасна", — говорится в сообщении.

Вакцины против африканской чумы не существует. Необходимые меры борьбы с нею предусматривают немедленную изоляцию очага заражения, внутри которого все заболевшие свиньи подлежат уничтожению. Вокруг очагов заражения должны быть созданы достаточно просторные зоны безопасности.

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