Последнее обновление: 27.06.2017 13:57

Канада таки решила снять санкции с Беларуси

Канада решила снять экономические санкции с Беларуси, наложенные 11 лет назад, сообщает CBC News.

"Пересмотр нашей позиции отражает признание Канадой того, что власти Беларуси достигли прогресса в ключевых сферах, среди которых освобождение политических заключенных и проведение мирных президентских выборов в октябре 2015 года", - поясняет МИД Канады.

Ведомство также подчеркнуло позитивную роль Беларуси в решении конфликта в Украине.

Решение о снятии санкций вступает в силу 12 июля 2017 года. После этого в "черном списке" Канады остается только Северная Корея.

Официальная Оттава, напоминает Еврорадио, наложила экономические санкции на Беларусь в 2006 году, после очередных президентских выборов и жестоко подавленных протестов.

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