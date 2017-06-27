Сенатор США выступил против поставок оружия в арабские страны

Председатель комитета по иностранным делам сената США Боб Коркер заявил, что намерен блокировать поставки вооружений в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и другие страны Персидского залива из-за кризиса вокруг Катара. Об этом Коркер сообщил в своем письме госсекретарю Рексу Тиллерсону, сообщает Reuters.

«Все страны региона должны делать больше для борьбы с терроризмом, однако недавние споры между странами Персидского залива лишь вредят усилиям по борьбе с ИГ», - сказал сенатор. Он добавил, что США нужно больше понимания того, как урегулировать разногласия и вновь объединить Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Ранее Reuters сообщал о том, что Министерство обороны Катара подписало соглашение с США о покупке истребителей F-15 за $12 млрд. Соглашение заключалось на фоне разрыва десятью арабскими странами дипотношений с Катаром. При этом предварительное согласие на продажу до 72 истребителей F-15QA Катару конгресс США дал еще в ноябре 2016 года.

Отношения Катара и ряда стран Персидского залива обострились в июне. Десять государств, среди которых ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и др., разорвали с Дохой отношения, объявив ее изоляцию. Они обвинили Катар во вмешательстве во внутренние дела других стран и поддержке террористических организаций «Исламское государство» и «Братья мусульмане» (обе запрещены в России). При этом президент США Дональд Трамп называл Катар спонсором терроризма, что, как отмечал Reuters, может повредить планам Госдепартамента стабилизировать ситуацию в регионе.