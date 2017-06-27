Credit Suisse и ВТБ заработали десятки миллионов на кредитах Мозамбику

Credit Suisse и российский ВТБ заработали десятки миллионов долларов комиссионных на организации кредитов на $2 миллиарда для госкомпаний Мозамбика, одной из беднейших стран планеты, сообщил швейцарский кредитор.

Оба банка стали объектами пристального внимания американской Комиссии по ценным бумагам и биржам вследствие своих мозамбикских сделок, в которых участвовал также французский BNP Paribas.

Иностранные займы, не получившие одобрения парламента, предназначались добывающей тунца государственной рыболовецкой компании EMATUM, а также инвесткомпании Proindicus и Mozambique Asset Management. Обнаружение этих сделок заставило МВФ и других западных доноров прекратить поддержку Мозамбика, что повлекло обрушение местной валюты и привело к дефолту по долговым обязательствам.

Credit Suisse сообщил, что его комиссионные составили в совокупности $23 миллиона и назвал не соответствующими действительности предыдущие сообщения о том, что он заработал более $100 миллионов.

По поручение МВФ аудиторская компания Kroll проверила долговое бремя Мозамбика; результаты в воскресенье опубликовала генпрокуратура. Согласно данным аудитора, Credit Suisse как ведущий организатор кредитов для Proindicus и EMATUM, получил $10,1 миллиона и $13,7 миллиона, соответственно.

При этом Kroll нашел еще $141 миллион расходов в качестве "оплаты услуг подрядчиков" в рамках двух соглашений с участием Credit Suisse. Согласно сообщению аудитора, банк объяснил, что перечислил эти комиссионные участникам синдикации кредита или, как в случае с EMATUM, покупателям бондов.

ВТБ получил $35 миллионов в виде платы за свои услуги ведущего организатора $535-милионной ссуды для Mozambique Asset Management, сообщил Kroll. Таким образом в совокупности плата за организацию $2 миллиардов взаймы достигла $199,7 миллиона или около десяти процентов, добавил аудитор.

ВТБ не комментировал ситуацию.

Kroll пришел к выводу, что ему недостает объяснений того, как были потрачены кредитные $2 миллиарда и куда делась примерно четверть этой суммы. Аудитор обвинил официальных лиц государства на юге Африки в непоследовательности при рассказе о том, на что пошли $500 миллионов, предназначенные рыболовецкой компании.