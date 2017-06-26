Литва подписала первый контракт на поставку СПГ из США

Литовская государственная компания Lietuvos Duju Tiekimas (LDT) сообщила в понедельник, что подписала договор о покупке сжиженного природного газа (СПГ) напрямую из США.

Государство впервые закупает американский СПГ, первые поставки ожидаются во второй половине августа.

Сделка была заключена с подразделением американской компании Cheniere Energy, в попытке властей диверсифицировать поставщиков газа в Литву и сократить зависимость от поставок Газпрома.

LDT, входящая в группу государственных энергетических компаний Lietuvos Energija, в прошлом году заключила контракт с Koch Supply & Trading на импорт СПГ в 2017 году.

Ожидалось, что Cheniere Energy будет поставлять сырьё с американского месторождения, сообщил Рейтер представитель компании LDT. "Литва впервые будет импортировать газ из США, - сказал он. - Изучив множество вариантов, мы выбрали Cheniere в качестве поставщика СПГ".

После введения в эксплуатацию СПГ-терминала в Клайпеде в 2014 году Газпром лишился монополии в странах Балтии и сейчас поставляет ровно половину от общего объёма газа в стране. Газпром остаётся основным поставщиком для других стран, однако компания уже не может назначать монопольные цены.

Государственная польская газовая компания PGNiG получила первую спотовую поставку СПГ из США от Cheniere Energy в этом месяце.

Польские власти надеются, что визит американского президента Дональда Трампа в следующем месяце привлечёт больше СПГ-производителей из США на рынок.

Запасы СПГ будут храниться в Инчукалнском подземном резервуаре, сообщила LDT.