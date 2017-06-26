Россия не соблюдает правила международной торговли - ЕК

В Еврокомиссии считают, что Россия наряду с Китаем и Индией относится к числу стран, создающих наибольшее число несправедливых препятствий для европейских экспортеров.

"В 2016 году европейские экспортеры ощутили на себе рост до 10% различных препятствий для торговли, что может быть выражено суммой потерянного экспорта на 27 млрд евро. Это не пустяк", - заявила член Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем. в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе.

Она сообщила, что на следующей неделе на саммите G20 в Гамбурге Европейский союз будет твердо настаивать на борьбе с протекционизмом.

"Мы решительно настроены не сидеть сложа руки. Мы будем защищать Европу от тех, кто не уважает правила игры", - подчеркнула член Еврокомиссии.

С.Мальмстрем напомнила, что лидеры ЕС на Европейском Совете 22-23 июня очень ясно высказались по этому поводу в заключительном документе.

публикованном в понедельник докладе отмечается, что экспортеры стран ЕС сообщили о 10-процентном увеличении числа торговых барьеров, с которыми они столкнулись только в 2016 году. В конце прошлого года такие барьеры были установлены на более чем 50 торговых направлениях по всему миру. 36 барьеров, возникших в 2016 году, могут отрицательно повлиять на экспорт ЕС, который сейчас составляет около 27 млрд евро, говорится в докладе. Еврокомиссии в прошлом году удалось убрать до 20 различных препятствий, мешавших экспорту.

"Вызывает беспокойство, что страны G20 установили наибольшее количество торговых барьеров, и на предстоящем в Гамбурге саммите G20 ЕС призовет лидеров к переговорам о противостоянии протекционизму", - сказала С.Мальстрем. "Европа не останется безучастной и без колебаний применит имеющиеся инструменты, если другие страны не будут играть по правилам", - подчеркнула она.

В докладе отмечается, что Россия, Бразилия, Китай и Индия возглавляют список протекционистов. Большинство новых протекционистских мер в 2016 году принято в России и Индии, за которыми следуют Швейцария, Китай, Алжир и Египет.

Еврокомиссии удалось восстановить нормальные условия торговли в 20 влияющих на экспорт ЕС ситуациях на сумму 4,2 млрд евро. Южная Корея, Китай, Израиль и Украина возглавляют список стран, с которыми ЕС удалось преодолеть барьеры. Больше всего выиграли пищевая и автомобильная отрасли ЕС, экспорт напитков и косметики.

Накануне в выступлении перед представителями бизнеса С.Мальстрем высоко оценила результаты заключенного пять лет назад торгового соглашения с Южной Кореей (экспорт ЕС вырос на 55%), заявила о больших ожиданиях от "самой амбициозной сделки" - вступающего скоро в силу торгового соглашения с Канадой.

Переговоры с крупнейшим торговым партнером ЕС - Соединенными Штатами - находятся, по ее словам, в "замороженном состоянии".

"Переговоры с Китаем (вторым торговым партнером) идут, к сожалению, почти так же сложно, как и весь бизнес в этой стране, - констатировала С.Мальстрем. - Но мы продолжаем пытаться". "Мы по-прежнему надеемся заключить инвестиционное соглашение с Китаем, которое расчистит игровое поле для вас", - сказала она представителям бизнеса.

Помимо этих двух крупнейших партнеров, переговоры о соглашениях идут с Японией, Мексикой и южноамериканским объединением Меркосур. Они идут успешно, а с Японией завершатся уже в этом году.