В египетской гробнице обнаружили "отзывы" античных туристов

Польские археологи, исследуя гробницу египетского фараона Рамзеса VI, обнаружили в ней многочисленные надписи древних путешественников, напоминающие современные дискуссии на Facebook и туристических форумах.

«Я был здесь, но мне не понравилось ничего, кроме саркофага!», «Понравилось!», «Я не могу прочитать иероглифы!» - это некоторые из надписей, которые прочитали польские ученые, работая внутри гробницы в Долине царей, пишет Scienceand Scholarshipin Poland.

«Долина царей была туристическим направлением уже в древности. Как и сегодня, туристы часто писали свои имена в тех местах, которые они посещали. Среди более шестидесяти гробниц в этом месте, по крайней мере, в десяти есть надписи, сделанные древними путешественниками», - говорит археолог и папиролог из Института археологии Варшавского университета профессор Адам Лукашевич.

На стенах усыпальницы, которая простирается на сто метров в длину, ученый насчитал более тысячи «отзывов», большая часть из которых была вырезана острыми предметами, а меньшая – нанесена красной краской. В основном они приходятся на греко-римский период и написаны на греческом, реже – на латинском языке.

Чаще всего среди надписей встречаются античные эквиваленты «Здесь был такой-то», имена, места рождения и род занятий туристов. Реже исследователям попадались более длинные тексты, включая стихотворные.

А одна из надписей представляет собой что-то вроде диалога. Один из посетителей написал, что ему понравилась гробница и что он прочитал иероглифы на стенах. Второй добавил ниже: «Не могу прочитать эту надпись!», а третий турист дописал: «Не понимаю, почему тебя волнует то, что ты не можешь прочитать иероглифы!».

По словам профессора, надписи расположены на разной высоте, иногда в нескольких метрах над землей. В течение долгого времени коридоры гробницы были частично засыпаны песком, по которому ходили посетители. Первым из них, скорее всего, приходилось ползти, так что их надписи археологи находили под потолком.