Последнее обновление: 26.06.2017 18:04

Силовиков в Бельгии обеспечат ПО для обнаружения сайтов террористов

Федеральная полиция, служба государственной безопасности и Министерство обороны Бельгии в конце текущего или в начале следующего года будут снабжены специальным программным обеспечением, позволяющим обнаруживать пропагандистские сайты террористов, сообщила в понедельник телерадиокомпания RTL.

Федеральный прокурор Бельгии Фредерик Ван Лев на прошлой неделе предложил законодательно запретить гражданам королевства посещение "джихадистских сайтов" в целях предотвращения их возможной радикализации.

Ранее телерадиокомпания RTL со ссылкой на данные МВД Бельгии сообщала, что по состоянию на 2017 год в королевстве зафиксированы 18884 человека в базе данных полиции о лицах, подозреваемых в связях с террористами, что в 10 раз превышает показатель 2010 года. Из указанного числа более 2,2 тысячи лиц рассматриваются в качестве личностей, подвергшихся радикализации и потенциально готовых к совершению актов агрессии.

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