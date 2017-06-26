Проверку безопасности в Британии не прошли 60 высотных домов

Проверку на противопожарную безопасность, устроенную в Великобритании после крупномасштабного пожара в Лондоне, унесшего жизни почти 80 человек, не прошли более 60 высотных домов в 25 графствах.

Как сообщили в воскресенье, 25 июня, представители британского правительства, существуют серьезные проблемы с наружной облицовкой зданий. Арендодатели из этих домов, а также пожарные бригады и спасательные службы, в ведении которых относятся здания, были информированы о ситуации. Тщательная проверка на пожарную безопасность затронула более 600 домов.

Поздно вечером 22 мая в Лондоне были эвакуированы жильцы еще пяти высотных домов - в общей сложности на 800 квартир. Такая мера была принята из соображений безопасности после пожара в Grenfell Tower. Жильцов сначала собрали в одной из районных библиотек, после чего пообещали на время расселить всех по гостиницам.

Трагедия в лондонской высотке Grenfell Tower произошла 14 июня. Позднее стало известно, что причиной пожара стало короткое замыкание в морозильной камере холодильника одного из жильцов. Полиция возбудила уголовное дело по статье "убийство по халатности". В 24-этажном здании проживали от 400 до 600 человек. Тушение огня продолжалось более двух суток.