Бундестаг выступил за усиление защиты журналистов через ООН

Бундестаг в пятницу, 23 июня, проголосовал в поддержку учреждения при генеральном секретаре ООН поста специального уполномоченного по защите журналистов.

Он должен отслеживать соблюдение государствами международно-правовых обязательств по защите журналистов и свободы печати, а о нарушениях сообщать непосредственно генсеку ООН.

В отличие от спецдокладчиков ООН, имеющих ограниченный мандат и работающих на общественных началах, спецуполномоченный - штатный сотрудник ООН, может иметь собственный штаб и действовать независимо.

Согласно резолюции бундестага, правительство ФРГ должно больше заботиться о защите свободы коммуникаций на гражданском, европейском и международном уровнях.

В тот же день международная правозащитная организация "Репортеры без границ" с благодарностью отозвалась о решении бундестага как "первого в мире парламента, поддержавшего призыв организации об учреждении поста спецуполномоченного по защите журналистов".

По словам главы немецкого отделения организации Кристиана Мира (Christian Mihr), "неприемлемым является положение, когда год за годом десятки журналистов оказываются убитыми из-за их работы". В 2007-2017 годах по причинам, связанным с их профессиональной деятельностью, во всем мире были убиты 711 журналистов, отмечается в заявлении "Репортеров без границ".