Последнее обновление: 23.06.2017 16:47

Россия не ревнует Беларусь к Евросоюзу - Лавров

У России нет ревности в отношении сближения Беларуси с Евросоюзом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью белорусским СМИ.

"Ну, если я правильно понимаю, просто для, так сказать, четкости ситуации, не все санкции Евросоюза в отношении Республики Беларусь были отменены, частично, как я понимаю. Что касается процесса сближения между Беларусью и Европейским союзом, у нас нет никаких вообще аллергий, никаких ощущений ревности. Это естественное стремление любой страны, в том числе и Российской Федерации, искать взаимовыгодные связи со всеми своими соседями", - заявил Лавров.

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