Польша возобновила прием российского газа по газопроводу Ямал — Европа

Польша возобновила подачу в систему газопроводов страны газа, поступавшего по реверсу из транснационального газопровода Ямал — Европа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте польского газового оператора GAZ-System.

«23 июня в 06:00 (07:00) GAZ-System благодаря улучшению качества природного газа возобновила сбор топлива в национальную газотранспортную систему из трубопровода «Ямал», - говорится в сообщении.

Компания GAZ-System перестала подавать газ в систему газопроводов страны из «ямальского газопровода» 21 июня в связи с низким качеством газа. «В настоящее время газ не соответствует параметрам качества. Поставщик газа, подаваемого в национальную газотранспортную систему, отвечает за соответствие его качества установленным параметрам», - говорилось в заявлении компании. GAZ-System планировала ввести ограничения на прием газа до 23 июня, уточнив, что они могут быть продлены в случае необходимости.

Причиной изменения качества российского газа стала техническая неполадка. Об этом заявили в пресс-службе «Газпром экспорта».

«С середины сегодняшнего дня (22 июня) в газотранспортную систему Польши поступает газ контрактного качества», - подчеркнули в пресс-службе.

Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев в интервью Bloomberg в Праге назвал реакцию Польши на проблему с качеством российского газа «попыткой сделать из мухи слона».