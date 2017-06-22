Польша хочет исключить Беловежскую пущу из списка ЮНЕСКО

Министр окружающей среды Польши Ян Шишко обратился в прокуратуру, чтобы решить вопрос об исключении Беловежской пущи из списка всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

В четверг он посетил пущу и пригласил с собой послов стран ЕС.

В ходе выступления, которое транслировал телеканал TVN24, Шишко заявил, что лесной массив в 2014 году попал в список ЮНЕСКО в нарушение международного права. По его словам, после этого там стало невозможно вести какую-либо деятельность. "Весь мир стал требовать ограничить использование лесов пущи", — сказал министр.

Он пояснил, что из-за этого произошла "лавинообразная гибель деревьев из-за разных болезней и насекомых".

"Невозможность мелиорации вызвала появление поверхностной воды в одних местах, что в свою очередь вызывает деструктивные явления и недостаток воды в других местах, что также плохо влияет на фауну пущи", - заявил Шишко.

Он сообщил, что уже обратился в прокуратуру Польши по этому поводу.

Шишко рассказал, что видит возможность разрешить ситуацию, внеся Беловежскую пущу в список культурного наследия Юнеско, исключив ее из списка природного наследия.

Министр убежден, что в отношении пущи имеется юридическое противоречие. "С одной стороны, есть правила ЕС, которые требуют защиты леса, а это требует проведения работ. С другой стороны — правила ЮНЕСКО, которые запрещают любое вмешательство человека", - сказал он.

Это заявление министра вызвало крайне негативную реакцию польской оппозиции. Так, депутат партии Гражданская платформа Славомир Нитрас вынес на трибуну Сейма мешок с опилками. "Это опилки, они еще пахнут лесом, но лесом уже не являются. Вся Польша полна опилок, только вы здесь не хотите об этом говорить. Это символ ваших правительств, — опилки", - сказал Нитрас.

Он подчеркнул, что Беловежская пуща является "символом и материальным наследием человечества и поляков". Депутат обратился с вопросом к премьер-министру Беате Шидло, действительно ли Польша намерена исключить пущу из списка объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Экологи из разных стран регулярно протестуют против вырубки пущи. Они приковывают себя к тяжелой технике. Их акции прерывает полиция.

Ранее польская сторона приняла решение о санитарной вырубке части Беловежской пущи, которая не является территорией заповедника. Сообщалось, что причиной этого стала безуспешная борьба лесников с жуком-короедом, уничтожающим деревья.

Беловежская пуща, через которую проходит граница Польши и Беларуси, является крупнейшим остатком первобытного леса в Европе. На польской территории находится Беловежский национальный парк, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.