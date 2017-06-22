"Северный поток-2" предложат оплатить китайцам

"Газпром" начал подготовку на случай введения нового санкционного пакета США, который грозит полностью перекрыть финансирование всех строек компании.

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к холдингу и федеральных чиновников, "Газпром" начал переговоры с Китаем, предлагая поучаствовать в кредитовании проекта "Северный поток -2".

Изначально этот трубопровод должен был строить консорциум, в который помимо "Газпрома" намеревались войти пять европейских компаний - Engi, OMV, Shell, Uniper и Wintershall. В августе прошлого года из-за возражений антимонопольного регулятора Польши они отказались создавать СП с "Газпромом", хотя и пообещали найти способы вложить деньги в проект.

К июню 2017-го Nord Stream получил от европейцев 1 млрд евро. Тогда же Сенат США принял законопроект о расширении санкций, который запрещает инвестировать более 1 млн долларов в любой трубопровод, который Россия строит для поставок сырья на экспорт.

Речь идет как о энергокомпаниях-участницах проектов, так и о банках, в которых "Газпром" планировал привлечь кредиты на новую трубу в обход Украины.

По сведениям "Ведомостей, после появления этой инициативы топ-менеджеры газового холдинга начали переговоры с Китаем.

"В случае введения санкций в той редакции, в которой они утверждены сенатом США, крупные европейские компании вряд ли захотят продолжать участие в «Северном потоке - 2», - объясняет директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

По его словам, если санкционный пакет останется без изменений, есть риск, что Nord Stream 2 повторит печальную судьбу своих предшественников - "Южного потока" и "Турецкого потока", один из которых был похоронен навсегда, а другой из газопровода для Европы превратился в трубу лишь для Турции.

"Мало того что европейские компании могут прекратить финансирование проекта, опасаясь санкций. Их введение может усложнить строительство принимающих мощностей на территории Европы». В таком случае строительство «Северного потока - 2» может вообще потерять смысл", - соглашается директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.

Под угрозой не только Nord Stream, но и все другие мегастройки "Газпрома", включая направленную в Китай "Силу Сибири" и "Турецкий поток", говорит управляющий директор BGP Litigation Алексей Нечаев. Все эти проекты, так или иначе, завязаны на кредиты Запада.

Даже если "Газпром" сможет найти деньги в Китае, стоимость таких займов вырастет, а Пекин усилит рычаги давления на РФ, добавляет Нечаев.

В общей сложности три "мегастройки" будут стоить "Газпрому" 21,3 млрд долларов, сообщал в январе управления "Газпрома" Андрей Воробьев.

Обеспечить эту сумму за счет собственных средств практически нереально: валютная выручка от продажи газа обвалилась вместе с ценами на нефть и по итогам 2016 года стала минимальной за 12 лет (31,2 млрд долларов), несмотря на то, что физические объемы поставок были рекордными. Финансовые резервы "Газпрома" сокращаются пять кварталов подряд и за это время упали в 2,2 раза (до 896 млрд рублей), поскольку свободный денежный поток не покрывает расходов на капвложения.

Утолять денежный голод "Газпрома", возможно, придется повышением цен на газ для населения России. По сведениям РБК, с таким предложением руководство холдинга обратилось в правительство в апреле. По идее топ-менеджеров, россияне должны платить за газ ту же цену, которая действует для промышленных предприятий страны.

Для Москвы, к примеру, это будет означать рост газовых тарифов на 20%. В 2016 году оптовая цена газа для населения составила 3631 рубль за тысячу кубометров, для промышленных предприятий - 4370 рублей, пишет finanz.ru.