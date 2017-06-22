Airbus признала поражение в гонке заказов с Boeing на салоне в Ле-Бурже

Airbus признала на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже в четверг, что уступила первое место по числу заказов своему главному конкуренту - американской Boeing, не сумев сократить разрыв, возникший после запуска новой модели 737.

Европейская авиастроительная компания сообщила, что получила 326 новых "чистых" заказов и обязательств по сравнению с 443 у Boeing, исключая договоренности о конвертации заказов в пользу недавно анонсированной модели узкофюзеляжных самолетов Boeing 737 MAX 10.

Airbus в четверг заключила контракты на поставку самолетов с малайзийской авиакомпанией AirAsia, а также частными иранскими авиаперевозчиками Zagros Airlines и Iran Airtour.

Тем временем Boeing сообщил, что получил заказ на 125 самолетов 737 MAX 8 от компании, название которой не предпочел не раскрывать, а также договорился с AerCap о конвертации заказа на 15 самолетов MAX 8 в пользу более вместительных MAX 10.

"Уступает ли этот авиасалон предыдущим годам? Да, уступает. Признаем ли мы, что Boeing продал немного больше самолетов, чем мы? Да", - сказал на пресс-конференции глава отдела продаж Airbus Джон Лихи.

Он сказал, что ждал большего эффекта от запуска нового авиалайнера Boeing. Хотя Лихи и не думает, что 737 MAX 10 составит особую конкуренцию самолетам Airbus A321, его запуск может привести, по его мнению, к ценовому давлению.