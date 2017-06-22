Последнее обновление: 22.06.2017 16:43

Оранжевая тревога во Франции: из-за аномальной жары плавится асфальт

В 67 департаментах Франции из-за аномальной жары объявили оранжевый уровень тревоги.

Власть принимает меры безопасности, чтобы избежать трагических последствий, сообщает RFI.

"В среднем по стране температура воздуха в среду установилась на уровне 34-35 градусов. В Париже столбик термометра поднялся до 36. В некоторых районах Франции ожидаются грозы. А свежий воздух подует только в пятницу", - говорится в сообщении.

Опасаясь за здоровье своих детей, некоторые родители не отправляют их в школы, не оснащенные кондиционерами. А преподаватели переносят занятия на улицу, в тень.

В супермаркетах и магазинах бытовой техники раскупили почти все вентиляторы и кондиционеры. А в департаменте Крез жандармы предупредили автомобилистов, что из-за жары начал плавится асфальт.

Отмечается, что власти страны предпринимают меры безопасности в рамках плана "Жара-2017". В департаменте Сена-Сен-Дени, например, в эти жаркие дни все парки открыты 24 часа в сутки.

В Бордо 30 сотрудников мэрии обзванивают пожилых людей. Местные власти надеются, что принятые меры безопасности помогут избежать масштабных трагических последствий, как в 2003 году, когда от жары погибли 15 тысяч человек.

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