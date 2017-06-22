К 2050 году численность населения планеты приблизится к 10 млрд

В настоящее время численность мирового населения составляет 7,6 млрд человек. В 2030 году в мире будет насчитываться 8,6 млрд человек, в 2050 году - 9,8 млрд, а в 2100 году - 11,2 млрд, сообщает центр новостей ООН со ссылкой на новый доклад о мировой демографической ситуации и перспективах ее изменения, подготовленном Департаментом по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН.

Как отмечается в докладе, количество жителей планеты, несмотря на низкую рождаемость, будет расти в среднем на 83 млн в год. К 2030 году в мире будет на 1 млрд человек больше, отчасти, за счет увеличения средней продолжительности жизни. Так, примерно через 80 лет в мире будет в 7 раз больше людей старше 80 лет, чем сегодня.

Согласно документу, самыми населенными странами продолжают оставаться Китай, где проживают 1,4 млрд человек, и Индия с населением в 1,3 млрд человек. На эти две страны приходятся, соответственно, 19% и 18% мирового населения. Ожидается, что примерно к 2024 году по числу жителей Индия обойдет Китай.

Среди десяти крупнейших стран мира наиболее быстрыми темпами растет число жителей в Нигерии. К 2050 году эта страна перейдет с нынешнего 7-го места по численности населения в мире на 3-е и окажется по этому показателю впереди США.

В ближайшие 33 года половина всего мирового прироста населения будет приходиться всего на 9 стран мира: Индию, Нигерию, Демократическую Республику Конго (ДРК), Пакистан, Эфиопию, Танзанию, США, Уганду и Индонезию.

В докладе сообщается, что самый высокий уровень рождаемости в последние годы по-прежнему был в группе 47 наименее развитых стран - 4,3 рождений на одну женщину. В результате население этих стран стремительно растет – на 2,4% в год. Однако в целом рождаемость в мире

Все больше стран имеют сейчас показатели рождаемости ниже уровня, необходимого для восполнения населения, который составляет примерно 2,1 рождений на одну женщину. Некоторые страны находятся в такой ситуации уже в течение нескольких десятилетий. В 2010-2015 годы уровень рождаемости был ниже уровня воспроизводства в 83-х странах мира, на которые приходится 46% мирового населения. В этой группе - 10 стран мира с большим числом жителей: Китай, США, Бразилия, Россия, Япония, Вьетнам, Германия, Иран, Таиланд и Великобритания.

Как отмечают авторы доклада, снижение рождаемости ведет к старению населения. К 2050 году число людей пожилого возраста удвоится и достигнет 2,1 млрд человек. Сегодня в мире насчитывается 962 млн людей пожилого возраста. В Европе они уже составляют 25% населения, а через 33 года их будет 35%

В глобальном масштабе к 2050 году число людей старше 80 лет утроится - со 137 млн в 2017 году до 425 млн в 2050 году.

За последние 10 лет средняя продолжительность жизни в мире целом возросла с 65 до 69 лет, а женщин - с 69 до 73 лет.