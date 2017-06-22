Последнее обновление: 22.06.2017 16:43

Токио и Сеул откроют горячую линию между главами минобороны

Япония и Южная Корея осенью этого года откроют горячую линию между главами министерств обороны с целью повышения сотрудничества по урегулированию ядерной и ракетной программы КНДР. Об этом сообщает газета "Никкэй" со ссылкой на источники в военных кругах.

Точной даты открытия горячей линии пока не обнародовано. В настоящее время между Японией и Южной Кореей существует горячая линия лишь на уровне вице-министров.

Издание подчеркивает, что точные сроки могут быть определены после вероятной встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина на полях саммита G20 в Германии в июле. Оба лидера не раз отмечали важность укрепления взаимодействия на фоне провокационных действий КНДР.

В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. В список попали несколько частных лиц и четыре юридических лица: ракетные войска, торговые фирмы и банк.

Последний пуск был проведен 9 июня, когда КНДР испытала несколько противокорабельных крылатых ракет. Предыдущее испытание состоялось 29 мая, был проведен пуск баллистической ракеты с системой самонаведения для перехвата ракет противника.

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