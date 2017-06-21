Роснефть обещает продолжить работу с погрузившейся в кризис Венесуэлой

Крупнейшая нефтяная компания РФ Роснефть продолжит деятельность в Венесуэле, которая переживает один из глубочайших в своей истории экономических и политических кризисов.

"Мы будем продолжать работу с Венесуэлой и никогда из Венесуэлы не уйдем", - сказал глава компании Роснефть Игорь Сечин журналистам в среду.

Роснефть рассчитывала в ближайшие 10 лет увеличить добычу в Венесуэле, где у нее несколько совместных проектов с местной PDVSA, до 12,5 миллиона тонн нефтяного эквивалента. В 2016 году Роснефть в Венесуэле добыла 2,7 миллиона тонн нефти.

Венесуэла, охваченная протестами против действующего правительства, столкнулась с проблемами расплаты с кредиторами, среди которых есть Россия.

Роснефть в последние годы предоставила PDVSA кредиты на сумму $4-5 миллиардов, свидетельствуют подсчеты Reuters.

PDVSA также на несколько месяцев задержала поставки нефти и топлива России в рамках программы нефть в обмен на кредит, следует из внутренних документов компании, с которыми удалось ознакомиться Reuters.