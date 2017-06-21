Последнее обновление: 21.06.2017 18:28

Польша приостановила реверс российского газа из Германии

Польша приостановила получение газа через реверс газопровода "Ямал-Европа" из-за низкого качества топлива, поступавшего со стороны Германии, сообщает польское агентство PAP со ссылкой на анонимного источника.

"Газ слишком низкого качества, передающийся через реверс газопровода "Ямал-Европа" из Германии в Польшу, не пропускается в польскую систему", — говорится в сообщении.

Транснациональный газопровод "Ямал-Европа" проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. Несколько лет назад Польша добилась права на использование польского участка газопровода в режиме физического реверса, чтобы диверсифицировать источники поставок и снизить зависимость от российского топлива.

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