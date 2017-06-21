Беларусь намерена купить у России 12 истребителей Су-30СМ

Беларусь рассчитывает в течение примерно трех лет получить из России самолеты Су-30СМ. Об этом сообщил министр обороны Андрей Равков.

В частности, планируется купить 12 самолетов Су-30СМ. Подписанный контракт предполагает, что поставка самолетов Су-30СМ будет осуществляться поэтапно.

"Будет растянуто по времени года на три", - сказал Равков журналистам.

Он уточнил, что исполнение контракта предусматривается после начала его финансирования.

"Как только будет начало финансирования, этот контракт вступает в силу", - заявил министр, не уточнив сроков.

Ранее командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО страны Олег Двигалев сообщал, что Беларусь планирует до 2020 года приобрести не менее эскадрильи многоцелевых самолетов нового поколения Су-30СМ.