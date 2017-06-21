Аэропорт столицы Казахстана получил имя Назарбаева

Власти Казахстана назвали аэропорт Астаны в честь бессменного президента Нурсултана Назарбаева, которого критики обвиняют в культе личности и подавлении инакомыслия.

"Переименовать международный аэропорт Астана в "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев". Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования", - говорится в постановлении правительства за подписью премьер-министра Бакытжана Сагинтаева, опубликованном в официальных СМИ в среду.

76-летний Назарбаев управляет Казахстаном с населением 18 миллионов человек с 1989 года, сначала в качестве регионального руководителя коммунистической партии, а затем, после распада Советского Союза в 1991 году, в качестве президента нового независимого государства.

В январе Назарбаев, имеющий право баллотироваться на пост президента без ограничений, сообщил о решении отдать часть своих полномочий парламенту и правительству, что, по мнению наблюдателей, может приблизить начало процесса передачи власти.

Вопрос преемственности власти в богатом нефтью и металлами преимущественно мусульманском Казахстане волнует население, страны-партнеры и инвесторов, вложивших сотни миллиардов долларов в первую по величине экономику Центральной Азии.

После смерти в сентябре 2016 года авторитарного узбекского президента Ислама Каримова Назарбаев - старейший лидер на постсоветском пространстве и единственный, кто сохраняет власть со времен СССР.

Имя Назарбаева носят университет в столице и сеть школ, его изображение - на одной из денежных купюр, в Астане также есть его музей и скульптура на главной площади. Он является соавтором текста гимна Казахстана.