Французские министры покидают посты на фоне скандала о нецелевом использовании средств Европарламента

На фоне скандала вокруг нецелевого использования средств Европарламента партией "Демократическое движение" еще два члена кабинета министров Франции объявили о своей отставке.

Министр юстиции Франции Франсуа Байру уходит в отставку. В заявлении, переданном агентству AFP в среду, 21 июня, Байру сообщил, что не войдет в состав нового кабинета, который будет сформирован по итогам недавних парламентских выборов.

Байру принадлежит центристской партии "Демократическое движение", которая совместно с движением "Республика на марше" президента Франции Эмманюэля Макрона получила абсолютное большинство мест в Национальном собрании страны. Но незадолго до первого тура выборов прокуратура Парижа сообщила, что проводит предварительное расследование в отношении руководства "Демократического движения". По данным агентства Reuters, следствие связано с нецелевым использованием средств: партийных функционеров оформляли в качестве помощников депутата Европарламента, оплачивая расходы на их содержание из парламентских фондов.

Фигурантом скандала называли еще одного высокопоставленного политика "Демократического движения" - ответственного министра европейских дел при ЕС Мариэль де Сарнез. Как и Франсуа Байру, она отвергла все обвинения в свой адрес, но тоже подала в отставку с министерского поста. Как сообщило агентство AFP со ссылкой на источники в партии, де Сарнез может возглавить фракцию "Демократического движения" в Национальном собрании Франции.

Днем ранее на фоне этого же скандала подала в отставку министр вооруженных сил Франции Сильви Гулар.