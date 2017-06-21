Последнее обновление: 21.06.2017 14:58

Глава Минфина ФРГ призвал США не ослаблять роль защитника мирового порядка

США должны продолжить играть роль ведущей державы в отстаивании мирового порядка, считает министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.

"Если США будут скептически смотреть на свою роль защитника мирового порядка, а в последние годы мы были свидетелями таких намеков, то я вижу в этом прямой призыв к действиям, обращенный к Европе, включая Германию", - цитируют СМИ заявление главы Минфина на вручении ему премии Генри Киссинджера.

Он отметил, что в противном случае образовавшийся вакуум заполнят Россия и Китай, чего нельзя допустить.

"Это будет концом нашего либерального мирового порядка. Этот порядок все еще является лучшим из всех возможных по этическим, политическим и экономическим соображениям. И мы бы хотели, чтобы он продолжал развиваться или, по меньшей мере, не ослабевал", - заявил В.Шойбле.

Он призвал США к развитию сотрудничества и повышению уровня взаимного доверия.

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