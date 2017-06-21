Премьер-министр Бельгии созывает срочное заседание Нацсовбеза

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель после предотвращенной накануне вечером попытки теракта на главном вокзале Брюсселя созвал на среду, 21 июня, экстренное заседание Национального совета безопасности.

Одной из главных тем обсуждения его участников станет обеспечение безопасности саммита ЕС, который пройдет в бельгийской столице 22-23 июня.

Уровень террористической угрозы в городе был повышен после того, как выяснилось, что следы преступника, организовавшего в ноябре 2015 года серию терактов в Париже, ведут в Брюссель. В марте 2016 года исламистские экстремисты, связанные с парижской группой, взорвали в Брюсселе две бомбы. В результате погибли 32 человека. После этого полицию бельгийской столицы усилили военными патрулями. Один из таких патрулей помог предотвратить теракт на главном вокзале Брюсселя вечером 20 июня, застрелив террориста.

Террорист-смертник намеревался взорвать себя в подземной части вокзала примерно в 20.30, в это время там всегда находится много туристов, а также бельгийцев, возвращающихся с работы. Очевидцы сообщили, что речь идет о мужчине примерно 30 лет, имевшем при себе рюкзак и пояс смертника. Полиция пока не обнародовала более подробных сведений о нем.

Перед тем как привести взрывное устройство в действие, мужчина произнес: "Аллах акбар", но не прокричал, а скорее пробормотал эту фразу, рассказал агентству dpa один из менеджеров вокзала Жан-Мишель Мишель, оказавшийся рядом с террористом. После этого прозвучал взрыв малой мощности, от которого никто, кроме самого смертника, не пострадал. Находившийся поблизости армейский патруль несколько раз выстрелил в террориста.

По данным агентства Belga, тело преступника еще довольно долго лежало на полу. Эксперты-взрывники обследовали его, проверив, не находится ли при нем еще одно взрывное устройство. Были опасения, что мужчина мог привести в действие еще и пояс смертника.

Как рассказал еще один очевидец, слова которого цитирует dpa, полицейские задержали некоего мужчину и вывели его из здания вокзала в наручниках. Подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало.