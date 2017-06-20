РФ списывает Кыргызстану долг на $240 млн

Министры финансов РФ и Кыргызстана Антон Силуанов и Адылбек Касымалиев подписали протокол к соглашению об урегулировании задолженности Кыргызстана перед Россией по ранее предоставленным кредитам.

Документ был подписан в ходе официального визита президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Россию.

Соглашение об урегулировании задолженности было заключено 20 сентября 2012 года, к этому документу относится протокол. На 30 марта 2017 года задолженность Кыргызстана перед Россией составляла $240 млн. После подписания и вступления в силу протокола 100% этой суммы будет списано.

Списание задолженности проводится Россией в рамках "официальной помощи развитию Кыргызской Республики".

Россия в 1-м полугодии 2016 года списала долги Кыргызстану на сумму $30 млн, общий долг республики перед РФ на конец июня 2016 года составлял $270 млн. В целом за последние 11 лет Россия списала республике $703,2 млн внешнего долга.

В частности, в 2005 году в рамках Парижского клуба были реструктурированы и списаны $184,3 млн, в период с 2005 по 2015 годы - $488,9 млн.