Бельгия обвинила ЕС в попытке запретить бельгийскую картошку фри

Министр туризма Бельгии Бен Вейтс обратился к Европейской комиссии с призывом не запрещать «национальную гастрономическую гордость» — картофель фри — блюдо, которое как утверждают бельгийцы, было изобретено во Фландрии еще в XVI веке, пишет The Guardian.

Вейтс направил письмо на имя еврокомиссара по здравоохранению Витениса Андриукайтиса с призывом «не принимать меры», которые приведут к «непредвиденным последствиям для нашего богатого гастрономического наследия».

Этот призыв связан с намерением Европейской комиссии запретить акриламид — химическое соединение, которое образуется в том числе при жарке картофеля или мяса. В ЕК считают, что акриламид обладает канцерогенным свойствами.

Для того, чтобы избежать его образования в продуктах питания, ЕК рекомендует предварительно бланшировать картофель перед жаркой. Однако фирменное бельгийское блюдо готовят методом двойной обжарки — первый раз обжаривают для мягкости, а второй раз — при более высокой температуре, для образования хрустящей корочки. Использование рекомендованного ЕК метода не позволит получить знаменитый вкус, считают в Бельгии.

«Я понимаю, люди за пределами нашей страны идею разные культурные традиции. Но у нас есть свои традиции, и будет обидно, если Европейский союз их запретит», - цитирует министра Daily Mail. По его словам, запрет акриламида будет «преступлением». ​

«Оскорбление превращается в настоящую рану из-за того, что в документах Европейской комиссии жареная картошка фигурирует под названием «french fries» (т.е. «французская картошка») — термин, которому бельгийцы придают большое значение», - пишет The Guardian.

Бельгийцы уверены, французы «украли» у них фирменное блюдо — название «french fries» привезли в США американские солдаты, которые впервые попробовали картофель фри во франкоговорящей Валлонии (регион, объединяющий пять провинций на юге Бельгии).

Пресс-секретарь Европейской комиссии Маргаритис Схинас заявил 20 июня, что основная забота Европейского агентства по безопасности продуктов питания — придумать способы для сокращения потребления акриламида с продуктами питания. Кроме жареного мяса и картофеля, это вещество также содержится в печенье, кашах, кофе, крекерах и в хлебе, а также в запеченых или в приготовленных на гриле продуктах.

«Для того, чтобы защитить потребителей, мы рекомендуем картофель бланшировать, но, конечно, мы не хотим запретить бельгийскую жареную картошку», — заверил Схинас.

Канцероген акриламид внесен в список токсичных веществ в Канаде, а в США предприятиям пищевой индустрии предписано снижать содержание акриламида в продукции.