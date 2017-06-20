В Подмосковье начали строить завод по выпуску Mercedes-Benz

Немецкий автоконцерн Daimler во вторник, 20 июня, начал строительство своего первого завода в России по производству легковых автомобилей.

Предприятие, которое расположится в индустриальном парке "Есипово" в 40 километрах от Москвы, будет выпускать внедорожники Mercedes-Benz, а также лимузины Е-класса.

Официальная церемония закладки первого камня состоялась в присутствии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, губернатора Московской области Андрея Воробьева и представителей немецкого концерна.

Ранее Daimler сообщал, что собирается вложить в предприятие 250 млн евро. Первые автомобили должны сойти с конвейера в 2019 году. Планируется выпускать 25 тысяч машин в год. Открытие завода, как ожидается, позволит создать более 1000 рабочих мест. Отвечать за производство будет новое подразделение концерна Mercedes-Benz Manufacturing RUS (MBMR).

Daimler несколько лет не мог выбрать площадку для своего завода, переговоры шли в том числе с Москвой и Санкт-Петербургом. Выбор Московской области связан с близостью к столичному рынку, являющемуся крупнейшим в России, а также готовностью правительства этой области предоставить инвестору максимально возможные льготы.