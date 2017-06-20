Белый дом напомнил о праве на самооборону в Сирии после предостережений Москвы

Белый дом заявил в понедельник, что силы коалиции, борющиеся с боевиками "Исламского государства", сохраняют право на самооборону, после того как Россия предупредила, что будет рассматривать любые самолеты в районе проведения своей воздушной операции в Сирии в качестве целей.

Напряженность возросла в воскресенье, когда американские ВВС сбили над Раккой сирийский истребитель - Вашингтон заявил, что тот сбрасывал бомбы рядом с поддерживаемыми США силами. Америка впервые пошла на такой шаг за время многолетней гражданской войны.

Кроме того, это первый случай, когда ВВС США сбили пилотируемый самолет, с мая 1999 года.

В ответ Москва, верный союзник сирийского президента Башара Асада, сообщила, что отныне будет рассматривать самолеты возглавляемой США коалиции, летящие западнее реки Евфрат, в качестве потенциальных целей и принимать их на сопровождение ракетными комплексами и военными самолетами.. Однако она воздержалась от слов о том, что будет их сбивать.

Минобороны России также сообщило, что немедленно прекращает сотрудничество в рамках соглашения с Вашингтоном, направленного на предотвращение столкновений и опасных инцидентов.

Москва обвинила Вашингтон в том, что тот не предупредил ее об ударе по истребителю по организованному сторонами оперативному каналу связи, хотя в это время в воздухе находились российские самолеты.

В ответ Вашингтон сказал, что сделает "все возможное для защиты наших интересов".

"Эскалация враждебности среди многочисленных фракций, совершающих операции в этом регионе, никому не помогает. И сирийский режим, и другие... должны понять, что мы сохраняем за собой право на самооборону", - сказал представитель Белого дома Шон Спайсер.

США сообщили, что передислоцируют самолеты в Сирии, чтобы обеспечить безопасность экипажей, наносящих удары по позициям "Исламского государства".

Белый дом также сообщил, что будет работать над сохранением линий коммуникации с Россией на фоне усиления напряженности. Глава Объединенного комитета начальника штабов Джозеф Данфорд сказал, что США работают над восстановлением каналов связи для "предотвращения конфликтов" с Россией, цель которых - избежать случайного столкновения в небе над Сирией.

"Мы будем работать по дипломатическим и военным каналам в предстоящие часы, чтобы восстановить режим предотвращения конфликтов", - сказал он.

Согласно заявлению Центрального командования США, сбитый в воскресенье самолет сирийской армии сбрасывал бомбы рядом с позициями бойцов поддерживаемых США "Демократических сил Сирии", пытающихся отбить Ракку у ИГ.

В заявлении говорится, что самолет был сбит в целях "коллективной самообороны", и коалиция контактировала с российской стороной по телефону с помощью установленной линии связи, чтобы ослабить напряженность.

Россия отправила в помощь Асаду авиацию, военных советников и спецназ для борьбы с "Исламским государством" и другими группировками. Она говорит, что ее присутствие санкционировано сирийским правительством в отличие от США.

Усилению напряженности способствовали и ракетные удары Ирана по позициям "Исламского государства" на востоке Сирии в воскресенье. Их можно рассматривать как демонстрацию военной мощи в той части Сирии, которую Дамаск и союзники называли своим главным приоритетом.